tmwradio Nappi: "Coronavirus, un controsenso chiudere gli stadi e aprire i locali"

Marco Nappi, ex attaccante di Genoa e Fiorentina, è intervenuto ieri a Stadio Aperto su TMW Radio per parlare del Coronavirus, in particolare dell’emergenza in Italia e la situazione in Cina. "Penso che la preoccupazione deriva dal fatto che non riusciamo a gestire la situazione al meglio come lo fanno la in Cina. I cinesi sanno gestire questa emergenza mentre noi ancora non siamo in grado di fare altrettanto. Si parla tanto in negativo della Cina, io è da un anno e mezzo che sono li e ho visto in che modo si organizzano davvero le cose per bene, non solo in relazione a questo virus".

La soluzione delle partite a porte chiuse ti sembra una soluzione percorribile?

"È un controsenso chiudere gli stadi e poi tenere locali o metropolitane aperte, ho l’impressione che chi deve prendere le decisioni non abbia le idee ben chiare sul come risolvere questa situazione".