TMW RADIO - Nappi: "Genoa? Ora con Nicola c'è l'allenatore giusto"

Marco Nappi, allenatore, ospite di TMW Radio durante 'Stadio Aperto' ha parlato anche di una delle sue ex squadre, il Genoa: "L'anno scorso è andata bene all'ultima giornata, ma se poi si continua a fare gli stessi errori, anche societari, la situazione cambia poco. La gestione non aiuta. Secondo me ora è arrivato l'allenatore giusto, Davide Nicola, che ha il Genoa dentro. Abbiamo giocato anche insieme. Lui potrà far capire molte cose agli stranieri, che se retrocedono cambiano squadra. E chi ci rimette? I tifosi. Ora serve qualche vittoria per uscire da quelle zone, ma sono sicuro che Davide potrà riuscirci".

