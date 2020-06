tmwradio Nava: "In Kosovo protocollo rispettato parzialmente. Chi ha sintomi viene isolato"

Il portiere italiano Giacomo Nava, attualmente in forza al Llapi in Kosovo, ha parlato a TMW Radio: "Un protocollo c'è, ma viene rispettato parzialmente. Per allenarsi dovremmo usare tutti guanti e mascherine, nelle partite non ci si può avvicinare troppo all'arbitro. Un conto però è il dire, un altro il fare. Nello spogliatoio sei in trenta, tutti insieme... Abbiamo fatto un test ma è stata più che altro una formalità, fatta dopo che avevamo già iniziato ad allenarci. Nel caso che qualcuno presenti i sintomi, viene isolato. Solo lui. Si gioca a porte chiuse ma su qualche giornale leggo che stanno discutendo, perché in Montenegro hanno intenzione di giocare con gli stadi aperti. I casi sono stati pochi, circa 1000".

