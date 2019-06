TMW RADIO - Nela: "Dybala il primo a parlare con Sarri"

Sebino Nela ai microfoni di TMWRadio durante 'Maracanà':

Cosa ti aspetti da Sarri?

"Mi aspetto che la Juventus vinca giocando un calcio diverso. Credo sia un'aspettativa condivisa da tanti. Le sue parole sul modulo che utilizzerà sono state intelligenti, effettivamente nella sua carriera ha cambiato tante volte. Sarri ha sempre giocato col trequartista e le due punte, poi a Napoli ha dovuto cambiare. Conosce bene molti tipi di gioco".

Ha anche detto che vuole parlare con dei giocatori chiave...

"Sì e ritengo sia una scelta giusta. Tra questi 2/3 giocatori ci sarà anche Dybala, credo che sarà addirittura il primo ad avere un colloquio con Sarri. Potrebbe essere un elemento importante".

L'impatto di Sarri sulla squadra:

"Bisognerà capire il livello di apprendimento della squadra. Mi spiego, al Napoli Sarri ci ha messo poco tempo a incidere sul gioco perché ha lavorato con calma in estate, in un ritiro lungo 3 settimane. Adesso alla Juventus c'è meno tempo per via delle tournée. Quindi credo ci metterà più tempo".

Sulla prossima stagione:

"Nel prossimo campionato le prime tre saranno Juventus, Inter e Napoli, su questo non ci piove. Ora aspettiamo e vediamo cosa succede nel mercato. Giampaolo al Milan? A me piace molto come allenatore, la sua Sampdoria ha giocato bene. Dobbiamo capire e aspettare le potenzialità della società. Non so se farà bene o peggio di Gattuso: fra due anni potremmo dare un giudizio positivo del suo lavoro".