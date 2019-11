TMW RADIO - Nela: "Il Napoli crescerà ancora. Lautaro-Lukaku una sorpresa"

Sebino Nela, ex tra le tante di Roma e Genoa, parla dei temi più caldi della Serie A e non solo. Queste le sue parole a TMW Radio durante "Testa Coda":

Sull'Inter

"Su Lukaku non avevo dubbi. Con Lautaro sono una piacevole sorpresa. Hanno dei numeri mica da ridere. Sanchez? Credo restino così con il suo rientro".

Sul Napoli

"La partita più difficile in Europa l'aveva il Napoli e ne è uscita bene. Io per primo pensavo a un'imbarcata degli azzurri, ma non è andata così. Hanno fatto una buona prestazione. La squadra di Ancelotti verrà fuori alla distanza".

La Roma ci tiene all'Europa League?

"Detto che la Roma è forte e Fonseca sta recuperando alcuni giocatori, spero che finalmente un club italiano ci tenga all'Europa League. E' un trofeo ed è una bellissima esperienza soprattutto per le squadre con la bacheca nuova".