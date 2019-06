TMW RADIO - Nela: "Napoli deve rispettare Sarri. Icardi, è finita"

Sebino Nela, opinionista ed ex giocatore di Roma, Napoli e Genoa, durante 'Maracanà' a TMWRadio:

Ronaldo ha chiamato De Ligt alla Juventus...

"Magari, è un ragazzo pazzesco! Non significa però che se lo abbia chiamato Ronaldo lui debba venire. Tra lui e Koulibaly prendo l’olandese, sembra un ragazzo di 35 anni".

Sarri alla Juventus:

"Mi sembra la scelta giusta per ricominciare dopo il tracollo con l’Ajax. Ci aspettavano questo cambio di filosofia calcistica. Non ho mai creduto a Inzaghi. Aspettiamoci di vedere una Juventus forte e che giocherà un buon calcio con le sue idee. Spero che a Napoli venga rispettata la scelta di Sarri e che si rispetti soprattutto il tecnico che ha lasciato comunque il cuore al Sud. Pjanic con lui potrebbe diventare il centrocampista al mondo. Anche Dybala, potrebbe esplodere".

Icardi-Inter, cosa accadrà?

"Dobbiamo capire con quale sistema di gioco Conte voglia giocare, se con una o con due punte. Con Icardi sono convinto sia finita. Si è dato la zappa sui piedi da solo, complice anche la sua signora. Anche se Wanda volesse fare un passo indietro, il tempo è finito".

Fonseca alla Roma?

"Non so, aspettiamo di vedere quali siano le sue idee. Giudicarlo adesso è sbagliato. Forse un allenatore italiano sarebbe stato più idoneo. La prossima stagione dovrà essere quella del riscatto. Bisognerà capire che squadra verrà tirata su, perché c'è molto da lavorare. Non sarà un mercato semplicissimo".

La Nazionale femminile ha vinto all'esordio nel Mondiale con l'Australia...

"Abbiamo molta simpatia per la nostra nazionale, un Mondiale è sempre bello. Ho visto giocatrici meravigliose, noi ancora non siamo arrivati a quel livello. Il girone è difficile ma abbiamo iniziato subito bene, ci dà convinzione la vittoria di ieri. Passare il turno sarebbe straordinario".