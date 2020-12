tmw radio Nocerino: "Eriksen si sta comportando alla grande. Io faticherei ad accettare"

Nel corso dell'intervista di ieri a TMW Radio, l'ex centrocampista Antonio Nocerino ha commentato il momento che sta vivendo Christian Eriksen all'Inter, e il comportamento del danese: "Da giocatore, e non sono mai stato all'altezza di Eriksen, farei fatica ad accettare tutto questo. Per carattere. Però pensi che sei un professionista, e l'allenatore fa delle scelte, belle o brutte che siano: ognuno si prenderà le proprie responsabilità. Eriksen sta facendo il suo dovere, che giochi dieci minuti o trenta secondi: so che è brutto ma bisogna farlo, adesso poi arriverà il mercato e potrà andare via. Caratterialmente, però, siamo tutti diversi: lui si sta comportando in modo incredibile".