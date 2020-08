tmwradio Nocerino: "Ilicic ragazzo con grandi valori, spero che superi questo momento"

Antonio Nocerino, tecnico dell'U15 dell'Orlando, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio e ha parlato così di Ilicic: "Per me lui è incredibile, un ragazzo con grandissimi valori. Prima di parlare di calcio, non dimentichiamo che sotto le maglie ci sono degli uomini. Lui è un ragazzo per bene con una famiglia importante, io penso che non vada vista questa situazione come calciatore, ma come uomo normale. Spero possa passare questo problema”.