TMW RADIO - Novellino: "Esonero Mazzarri? Mancata qualità del gioco"

Walter Novellino, ai microfoni di TMW Radio, ha parlato anche di Mazzarri, esonerato dal Torino nelle scorse ore: "Mazzarri è un allenatore che sta in campo con la testa. Alcuni giocatori non si sono ripetuti nelle prestazioni. C'è stato qualcosa che non è andato. ma fa parte del mestiere di un allenatore che ci siano stagioni storte. Poi è mancata la qualità del gioco e questo ha inciso. Il Torino ha avuto difficoltà ad esprimersi a certi livelli".

