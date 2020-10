tmwradio Novellino sulla Serie A: "Si naviga a vista, ma il campionato deve andare avanti"

Il tecnico Walter Novellino ha parlato a TMW Radio di come potrebbe finire il campionato di Serie A visto il caos creato dal Covid: "Chiaro che non sappiamo le difficoltà cui andremo incontro, ma a me l'idea dei playoff non piace. Forse si potrebbe ridurre il numero delle partite, quello sì... Ogni giorno ci sono notizie e programmi sul Covid e su calciatori positivi. Si naviga a vista, ma il campionato deve andare avanti. Le difficoltà sono tante, anche per gli allenatori che non riescono a programmare un minimo di ciclo settimanale. Non c'è più una fase difensiva...".

Clicca sul podcast per l'intervista completa.