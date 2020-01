TMW RADIO - Onofri: "A Piatek direi di tornare al Genoa"

© foto di Federico De Luca

Claudio Onofri, ex giocatore e opinionista, a TMW Radio durante 'Stadio Aperto':

Basterà il mercato a risollevare il Genoa?

"Le cose sono andate male in maniera inaspettata, i giocatori a disposizione mi sembravano sufficienti per un determinato campionato. Ora il Genoa ce la può ancora fare, ma non bisogna sbagliare nulla. A partire da domenica contro il Sassuolo che è una squadra forte e non ha pressioni esterne. I nuovi acquisti, anche se molti sono dei ritorni, dovranno dare quella coesione che si coltiva col senso di appartenenza. Da adesso in poi non c'è più tempo e servono i risultati, senza pensare a giocare bene o male".

Andreazzoli?

"Era partito bene, pareggiando a Roma e vincendo con la Fiorentina, ma dalla gara contro la Lazio si vedeva che si era perso spirito di appartenenza. Thiago Motta? Sono sicuro che diventerà un grande allenatore, ma in quel momento serviva altro per uscire dal basso della classifica. Non era tempo di un tecnico che aveva solo lavorato con i giovani del PSG".

Piatek?

"Sua cessione gestita male, perché per settimane era stato assicurato che non sarebbe stato venduto. Invece poi è andato al Milan: per questo si è creato un malumore generale nell'ambiente, nonostante la grande plusvalenza fatta".

Cosa diresti a Piatek ora che è arrivato Ibrahimovic?

"Di venire a Genova. Lo vado a prendere io a Milano (ride, ndr). Non so perché voglia rimanere lì. Nei suoi primi mesi al Genoa era straordinario nel calciare in porta, tirava così velocemente che prendeva in controtempo difensori e portieri. Non è un fenomeno, ma non credo neanche abbia dimenticato come si faccia gol".

Da Schone ci si aspettava altro..

"Ci aspettavamo tutti di più ma non è semplice per nessuno adattarsi in un calcio diverso da quello olandese. Non è il giocatore che salta 3-4 avversari e arriva a calciare, come molti pensavano prima del suo arrivo in estate. Non bisognava aspettarsi che fosse un talento vero, perché è un centrocampista molto duttile con determinate caratteristiche. Inoltre nella squadra ci sono state tante problematiche".