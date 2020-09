tmwradio Onofri: "C'è un po' di casino al Genoa, Zajc non si allinea col gioco attuale"

Claudio Onofri è intervenuto a TMW Radio durante A Tutto Mercato per parlare del Genoa: "Una stagione che sarà complicata, perché si deve ancora delineare lo schema tattico. Sembra che il tecnico Maran sia costretto ad annunciare un 3-5-2 provato già nelle ultime due amichevoli, ma usato poco in carriera. Finchè non arrivano gli interpreti ideali, sarà difficile. E tra una settimana si parte. Il Genoa per questo non parte nel migliore dei modi. E' arrivato Zajc, che è un trequartista e non si allinea con il gioco attuale. C'è un po' di casino in casa Genoa".

