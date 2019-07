TMW RADIO - Ora Stadio Aperto: alla Juve serve più Dybala o Lukaku?

E' la settimana di Romelu Lukaku. L'attaccante belga, che non parteciperà al prossimo test amichevole in Norvegia, ha quattro giorni di tempo per delineare il suo futuro: c'è forte l'Inter, che però non è ancora arrivata agli 83 milioni di euro chiesti dal Manchester United. Ma negli ultimi giorni è spuntata anche la Juventus, che sta valutando la possibilità di uno scambio che comprenderebbe anche Paulo Dybala.

Ma a questa Juve serve più Dybala o Lukaku? Diteci la vostra al 3318200213. In studio Francesco Benvenuti e Raimondo De Magistris, in collegamento Tancredi Palmeri.

Clicca qui e ascolta in DIRETTA Stadio Aperto.