TMW RADIO - Ora Stadio Aperto in diretta: tutto ruota attorno a Dybala

Tutto ruota attorno a Dybala, per la Juventus ma di conseguenza anche per l'Inter. Perché a decidere se lo scambio col Manchester United che porterebbe a Torino il belga Romelu Lukaku sarà soprattutto l'attaccante argentino, in questo momento ancora indeciso. Una scelta che avrà dirette conseguenze anche sul mercato nerazzurro, con Marotta a Ausilio in fase di attesa (anche sul fronte Cavani).

Secondo voi dove andrà Lukaku? Diteci la vostra al 3318200213. In studio Niccolò Ceccarini e Raimondo De Magistris, in collegamento Tancredi Palmeri.

