TMW RADIO - Ora Stadio Aperto su Higuain: segna ma resta in uscita

Gonzalo Higuain a segno nella prima uscita amichevole della nuova Juventus di Maurizio Sarri. Schierato dal tecnico bianconero, l'attaccante argentino ha ben impressionato ma resta in uscita: Paratici e Petrachi, infatti, continuano a lavorare col suo fratello-agente per convincerlo a sposare la causa Roma.

