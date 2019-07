TMW RADIO - Ora Stadio Aperto sul Milan: niente Modric, Maldini parla chiaro

Niente Luka Modric per il nuovo Milan. Nel corso della conferenza stampa di presentazione di Krunic e Theo Hernandez, Paolo Maldini ha smontato la possibilità di vedere a Milanello il campione croato.

Cosa pensate del Milan che sta nascendo? Diteci la vostra al 3318200213. In studio Francesco Benvenuti e Raimondo De Magistris, in collegamento Tancredi Palmeri.

Clicca qui e ascolta in DIRETTA Stadio Aperto.