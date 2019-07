TMW RADIO - Ora Stadio Aperto sulla Juve: in tournée senza il numero 9

La Juventus per la tournée in Asia appena iniziata non ha assegnato la maglia numero 9. C'è Higuain, che però indosserà la casacca numero 21: una ulteriore conferma del fatto che il Pipita non rientra nei piani della società per la stagione 2019/20.

