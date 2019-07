E' il giorno di Matthijs de Ligt. La Juventus ha accolto il difensore classe '99, che arriva per 75 milioni di euro dall'Ajax. Si tratta dell'ennesimo innesto di una società che sta puntando senza mezzi termini a costruire una delle squadre più forti d'Europa. Vi piace la nuova Juve di Agnelli? Diteci la vostra al 3318200213. In studio Francesco Benvenuti e Raimondo De Magistris, in collegamento Tancredi Palmeri.

Clicca qui e ascolta in DIRETTA Stadio Aperto.