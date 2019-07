Trattativa in corso per Jordan Veretout, il sogno Higuain e il rebus Zaniolo. Sono queste le frequenze su cui viaggia il mercato della Roma dopo le tante cessioni di giugno.

E' Higuain il giocatore che serve a questa Roma? Diteci la vostra al 3318200213. In studio Lorenzo Di Benedetto e Raimondo De Magistris, in collegamento Lorenzo Marucci.

Clicca qui e ascolta in DIRETTA Stadio Aperto.