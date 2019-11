TMW RADIO - Ora 'Maracanà' con le delusione romane e Ibra-Milan

© foto di Imago/Image Sport

Torna il pomeriggio di 'Maracanà' in diretta su TMW Radio. Dalle 13 alle 17 Marco Piccari vi racconterà le ultime vicende legate all'attualità calcistica, commentandole coi tanti prestigiosi ospiti che si alterneranno. L'apertura è affidata a Vincenzo D'Amico e Sandro Tovalieri che analizzeranno la doppia sconfitta europea di Lazio e Roma. Torniamo poi sul Milan e su Ibrahimovic con Antonio Vitiello, Daniele Garbo e l'agente Claudio Pasqualin. Alle 15.05 festeggeremo in diretta il compleanno di Sandro Mazzola, facendogli gli auguri di persona. Alle 16.05 due doppi ex di Juve-Milan per entrare in clima partita, mentre nel finale solita chiusura dedicata al direttore Mario Sconcerti. Non perdetevi allora l'analisi di tutti i temi della giornata di A, sintonizzatevi subito su TMW Radio!