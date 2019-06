TMW RADIO - Ora Stadio Aperto su Milan e Inter: Kabak verso i rossoneri

Ozan Kabak molto vicino al Milan. Il difensore turco classe 2000 nel summit di ieri ha dato disponibilità al trasferimento nel club rossonero, nonostante il pressing del Bayern Monaco: potrebbe essere lui il primo acquisto dell'era Maldini-Massara-Boban. Non sta a guardare l'Inter, pronta a chiudere per Stefano Sensi.

Fateci le vostre domande al 3318200213. In studio Francesco Benvenuti, Raimondo De Magistris e Niccolò Ceccarini.