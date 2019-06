TMW RADIO - Ora Stadio Aperto sull'Inter: il punto tra entrate e uscite

C'è un gran viavia nella sede dell'Inter in questi giorni. Anche oggi, dirigenti procuratori e giocatori si sono alternati nella nuova sede del club nerazzurro. Ha fatto visita ai suoi nuovi dirigenti Agoumé, s'è rivisto Bastoni che vuole restare.

Faremi il punto nella terza parte di Stadio Aperto, trasmissione in onda su TMW Radio dalle 17.00 dal lunedì al venerdì. Diteci la vostra sull'Inter e fateci le vostre domande sul calciomercato nerazzurro al 3318200213. In studio Francesco Benvenuti e Raimondo De Magistris, in collegamento dal Brasile Tancredi Palmeri.

Clicca qui e ascolta in DIRETTA Stadio Aperto.