E' partita una nuova era in casa Fiorentina con il passaggio dai Della Valle a Rocco Commisso. La nuova proprietà viola sogna in grande ed è intenzionata a rilanciare le ambizioni della piazza con acquisti di spessore. Il primo di una lunga serie, potrebbe essere l'ex capitano della Roma Daniele De Rossi.

Fateci le vostre domande al 3318200213. In studio Francesco Benvenuti, Raimondo De Magistris e Niccolò Ceccarini.