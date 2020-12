tmw radio Orlando: "Eriksen è giusto vada via, non è scattato il feeling con l'Inter"

vedi letture

A parlare di Serie A a Maracanà, ieri a TMW Radio, è stato l'ex calciatore Massimo Orlando. Di seguito un estratto dell'intervista: "Eriksen? E' giusto che vada via, non è scattato il feeling con l'Inter. E' uno di qualità ma in questa Inter fa fatica. Poi Conte ha chiesto di sfoltire la rosa e lui è uno dei possibili partenti. Adoro Conte, ma di errori ne sta facendo. Come contro lo Shakhtar, dove doveva inserire prima il danese e provarci. Cambiare lo schema? Ogni allenatore deve avere il piano B. L'Inter è super ma è troppo scontata in alcuni momenti".