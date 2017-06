TMW RADIO - Orsi sul caso Keita: "La Lazio doveva pensare prima al rinnovo"

© foto di Stefano Principi

L'ex portiere della Lazio Fernando Orsi, intervistato da 'TMW Radio' nel corso di 'Avanti Lazio', ha commentato il caso Keita, calciatore che ha deciso di non rinnovare il contratto in scadenza nel 2018: "Una possibilità è che Lotito si impunti e lo lasci in tribuna per un anno. A quel punto il giocatore arriverebbe alla scadenza del 2018 andando via a parametro zero. Credo che alla fine la Lazio venderà Keita, ad un prezzo minore rispetto a quello che avrebbe ottenuto se avesse rinnovato il contratto: il calciatore andrà a giocare in una big e i biancocelesti incasseranno i soldi, il compromesso migliore. Il contratto andava allungato almeno a due anni dalla scadenza: Keita è sempre stato considerato il ragazzo della Primavera che stava per esplodere. Il procuratore del senegalese ha visto una discrepanza nel fatto che la società trattava la cessione a 30 milioni e dava 500 mila euro di ingaggio. Ricordo il caso Pandev in cui Lotito si impuntò e poi il giocatore andò all'Inter e vinse anche la causa. Da una parte ammiro il presidente, ma da un’altra parte è una mosca bianca".