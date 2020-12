tmw radio Paganin: "Conte non ha un piano B. E in sala stampa deve spiegare"

Per commentare l'eliminazione dalla Champions dell'Inter a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ieri è intervenuto l'ex calciatore Antonio Paganin: "Non c'è un piano B e lo ha detto anche Capello. Un allenatore, quando si presenta in sala stampa, anche se è difficile rimanere tranquilli, deve spiegare le cose. Anche perché c'è anche il tifoso che a casa vuole capire cosa non è andato. A lui manca la parte della comunicazione, che oggi è una cosa fondamentale. Nessuno nega il fatto che Conte sia un bravo allenatore. Ma tra uno bravo e uno grande ce ne passa. La comunicazione è chiave, ma lo è anche il fatto di mettere da parte il proprio ego e accettare il confronto. Ieri sera ha trattato Capello e la Billò come due straccioni, non è stato bello. Sono stati bravi in studio a glissare. Ma questo atteggiamento non è accettabile. Dalla società dovrebbero spiegargli le cose".