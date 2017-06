TMW RADIO - Paganin: "Inter per il titolo. Borja Valero? Come Nainggolan"

Fonte: Dal nostro inviato Lorenzo Marucci

Massimo Paganin, ex dell'Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni a TMW Radio sulle prime mosse di mercato dei nerazzurri: "L'Inter di Spalletti? La Juve rimarrà la squadra da battere e i nerazzurri inizieranno ad operare dopo il 30 giugno per non incorrere nel Fairplay Finanziario. Mi aspetto un'Inter competitiva con i bianconeri, grazie anche ad un tecnico di alto livello come Spalletti. La Roma la vedo leggermente più attardata anche in virtù della cessione di Salah al Liverpool. Un pezzo importante che deve essere sostituito. Borja Valero? Mi aspetto che Spalletti lo utilizzi come lo scorso anno ha fatto con Nainggolan".

