© foto di Chiara Biondini

Il procuratore Silvio Pagliari ha parlato di mercato a TMW Radio, durante Stadio Aperto: "E' un bel colpo, va a completare la batteria di centrocampo. Manca uno con le sue caratteristiche. Si troverà bene in Italia e troverà un grande allenatore. E' stata una grande operazione di mercato, anche lì hanno anticipato tante concorrenti. Ormai quello di gennaio non è più un mercato di riparazione ma un altro mercato. Tante squadre stanno spendendo. Sento tante critiche a De Laurentiis, ma ha cacciato tanti soldi fuori. Ho visto tanti assestamenti in diverse società".