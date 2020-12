tmw radio Pagliari: "Inter, Eriksen scambio o prestito. Ora Nainggolan-Cagliari e vice-Lukaku"

L'agente Silvio Pagliari, nel corso dell'intervento di ieri a TMW Radio, si è espresso così anche sui possibili movimenti di mercato dell'Inter, a partire da Christian Eriksen: "Per quanto per me fortissimo ormai è un corpo estraneo. Ci sono due opzionI: uno scambio con grandi calciatori, ma non in Italia; oppure un prestito oneroso con diritto od obbligo. Di sicuro non lo regaleranno, è un giocatore che può diventare strumento importante nel mercato".

Nainggolan andrà al Cagliari?

"Secondo me sì, da quello che annuso è una soluzione voluta da tutti. Ci sarà da capire i numeri, ma penso alla fine saranno tutti accontentati".

Arriverà un nuovo vice-Lukaku per Conte? E che profilo sarebbe?

"Facendo il gioco delle coppie come fanno tutti i ds, manca l'attaccante fisico di riserva. Penso andranno a prendere una prima punta che sappia giocare con la squadra".