L'ex portiere Gianluca Pagliuca è intervenuto nel corso del pomeriggio di TMW Radio, durante Maracanà, parlando così della possibile ripresa del campionato di Serie A in questo momento di crisi sanitaria: "Io se fossi ancora giocatore avrei paura, ma non per me ma per i miei affetti. Io sospenderei tutto. Ora ci sono meno contagi e ci sono più possibilità per riprendere. Ma io archivierei questa stagione, non assegnando titoli e ripartendo a settembre".