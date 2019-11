TMW RADIO - Palmeri: "Ibra rischia di diventare la caricatura di se stesso"

Tancredi Palmeri, giornalista di Bein Sport, interviene a TMW Radio durante la "Lina Diretta". Tanti i temi trattati a partire da Ibrahimovic. Queste le sue parole:

Su Ibrahimovic

"Ho avuto modo di incontrare Ibra in Russia per i Mondiali. E' una persona simpatica e disponibile e non uno che se la tira. Mentre l'immagine che si è creato è diventata una caricatura. Rischia di cadere nel patetico. Ibra vuole tornare in Italia e può ridursi l'ingaggio, però con un contratto minimo di un anno e mezzo. Napoli, Milan e anche Inter, per certi versi, sono destinazioni verosimili".

Su Sarri-Ronaldo

"E' naturale che le stelle abbiano un occhio di riguardo, ma a tutto c'è un limite. Ci sono limiti invalicabili anche per loro. Lui ha mandato a quel paese Sarri. Mi sono confrontato con alcuni follower portoghesi. Non è chiaro ciò che dice, ma tutti sono concordi che abbia mandato a quel paese una persona specifica, non in generale come dicono i giornali".

Sul mercato dell'Inter

"E' Giroud l'uomo che ha puntato Conte per il suo attacco. Dipenderà però dal Chelsea e dal suo destino in Champions".