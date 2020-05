tmwradio Paolillo: "Centinaia di squadre non saranno minimamente in grado di riprendere l'attività"

Il dirigente sportivo Ernesto Paolillo ha parlato a TMW Radio, intervenendo nel corso della trasmissione Stadio Aperto. Ecco alcuni estratti dell'intervista: "Se il Governo ha agito bene nei confronti del calcio di base? Qualcosa di importante è stato fatto, ma non è duraturo e non serve a consolidare la base della piramide. Noi siamo abituati purtroppo a guardare quasi solo la punta, e più si scende meno attenzione si presta. I dilettanti sono stati completamente trascurati, e credo meritassero maggior attenzione perché comunque danno lavoro, ed è un settore che porta indotti importanti. Non dimentichiamo che a causa delle perdite post-Covid centinaia di squadre non saranno minimamente in grado di riprendere l'attività".

