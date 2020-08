tmwradio Paolillo: "Conte, che peccato. Il limite caratteriale lo condiziona"

vedi letture

Ernesto Paolillo, ex dirigente dell'Inter, si è collegato in diretta ai microfoni di TMW Radio ieri, sottolineando come le continua uscite polemiche di Conte stiano condizionando la carriera dell'ex ct: "Per un manager sì, perché ci sono troppi precedenti caratteriali. A quel punto ti serve prendere le giuste precauzioni, pure contrattuali... Questo non è bello e mi dispiace perché stimo tantissimo Conte, e già in tempi non sospetti, non lo nascondo, mi sarebbe piaciuto già vederlo all'Inter. Era prima della Juve".