tmwradio Paolo Rossi: "Dybala simbolo della Juve. In pochi al mondo come lui"

L'ex attaccante Paolo Rossi, ha parlato ai microfoni di TMW Radio in merito a Paulo Dybala e il suo futuro alla Juventus: "Dybala è un simbolo dei bianconeri, ha fatto la differenza in più circostanze, è un grande calciatore. Lo ha dimostrato anche quando spesso è stato emarginato, ma quando è stato chiamato in causa ha fatto vedere il suo giocatore. Meglio non privarsene, di giocatori di questa classe in giro ce ne sono pochi".

