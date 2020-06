tmwradio Pasculli: "Il desiderio di Lautaro è quello di andare a giocare con Messi, finirà così"

L'ex attaccante Pedro Pablo Pasculli, oggi allenatore, ha parlato ai microfoni di TMW Radio, nel corso di Stadio Aperto, parlando anche dell'ipotesi di vedere Lautaro Martinez al Barcellona: "Si vedono tira e molla, non vorrebbero pagare la cifra chiesta dall'Inter, stanno provando a dare quei giocatori che piacciono a Conte, come Vidal e Rakitic. Però, considerando che Arthur va alla Juve, a quel punto il Barcellona dovrebbe rinforzare il proprio centrocampo. Il desiderio di Lautaro è quello di andare a giocare con Messi e non so se subito adesso o comunque in futuro, ma andrà a finire così".