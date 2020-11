tmw radio Pasqual: "Inter, manca qualcosa dietro. Eriksen? Va trattato come una stella"

vedi letture

Ospite di TMW Radio ieri, l'ex difensore Manuel Pasqual parla così dell'Inter dopo il 2-2 contro il Parma: "Conte è sempre stato un allenatore che non ti faceva tirare in porta contro le sue squadre. La sua Inter ha avuto un'involuzione nei numeri della difesa, perché davanti con la bravura dei vari giocatori che ha riesce a segnare, ma quel qualcosa in più che manca è dietro, nella fase difensiva. Vero è che dal post-lockdown i campionati sembrano totalmente stravolti, e si vede una quantità di gol incredibile".

Come la valuta la gestione Eriksen?

"Probabilmente era abituato ad essere il fantasista là davanti, ma nei moduli di Conte questo non è mai stato utilizzato, e probabilmente si aspettava un profilo che potesse essere adattato a mezzala. Non so se sia un mancato inserimento o un gioco troppo schematizzato: hanno preso una stella dal Tottenham, utilizzandola però come un giocatore normale".