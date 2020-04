tmwradio Pasqual: "Si aspetta la decisione di altri: nessuno vuol mettere la parola fine"

L'ex terzino Manuel Pasqual, oggi commentatore tv per la Rai ma anche consigliere AIC, ha parlato così in diretta nel corso di Stadio Aperto, trasmissione in onda su TMW Radio, iniziando nel suo intervento dallo stop della Ligue 1 e dalla possibilità che altri campionati (Serie A compresa, ndr) possano venirne condizionati: "La UEFA e la FIFA hanno dato indicazioni chiare, vorrebbero che le federazioni provassero a concludere i campionati. Non è semplice, anche in Italia si aspetta la decisione di qualcun altro e nessuno vuole mettere la parola fine, perché magari si spera che il contagio cali e si possa riaprire. Questi quindici giorni saranno un buon banco di prova per vedere come si comportano gli italiani, ma non dobbiamo farci condizionare dagli altri: per una Francia che si ferma c'è una Germania che ha già messo le date di ripartenza. Affidiamoci ai nostri scienziati, ma anche nei decreti c'è parecchia confusione. L'altra sera per esempio ascoltavo Conte ed ero convinto che dal 4 maggio ripartisse l'attività per i calciatori professionisti, il giorno dopo esce il decreto e gli sport di squadra ripartono il 18. Non so quale sia la scelta migliore, sicuramente chi fa parte del mondo calcio è più esposto. Se ripartisse sarei più contento, si tornerebbe a vedere lo sport e vorrebbe dire che a livello sanitario si sono fatti passi avanti. Io pure tornerei a lavorare. Con AIC abbiamo fatto un sondaggio anonimo, e non c'è categoria che non sia divisa".