TMW RADIO - Pasqualin e i dubbi sulla ripartenza: "Mi sembra che ci sia una sorta di doppio gioco"

tmwradio Pasqualin e i dubbi sulla ripartenza: "Mi sembra che ci sia una sorta di doppio gioco"

vedi letture

Lo storico procuratore Claudio Pasqualin è intervenuto a Maracanà, su TMW Radio, per parlare di calciomercato e non solo. Di seguito un estratto dell'intervista: "Spero si faccia di tutto per ricominciare, ma non mi sembra che remino tutti alla stessa parte. Mi sembra che ci sia una sorta di doppio gioco invece. Cellino è già con un piede in B, Pozzo e Cairo anche rischiano, c'è sempre di mezzo l'interesse".

Si parla di playoff e playout: "Nelle prossime ore ci sarà il consiglio federale. Non sarà una passeggiata di salute. La Federazione dovrà decidere qualcosa. Faccio i complimenti a Gravina, che spinge per la continuazione del calcio. Deve contribuire a riaccendere il motore della vita. Gravina parla di problemi di mancati incassi, spero allora si possa ripartire".