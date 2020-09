tmwradio Pasqualin: "Messi-Barça finisce in tribunale. Dzeko, non guardare alla Juventus"

vedi letture

L'avvocato Claudio Pasqualin, decano delle trattative, è intervenuto in diretta nel corso della trasmissione Stadio Aperto, in onda su TMW Radio, ai microfoni di Niccolò Ceccarini: "Il mercato dei miei inizi era diverso, c'erano principi, miserabili e cialtroni. Oggi è tutto globale, digitale, virtuale, illusorio: allora c'era sostanza, adesso plusvalenze. Diciamo così...".

Con Messi come va a finire?

"Credo in tribunale. Con rammarico, da avvocato, dico che non mi ha interpellato nessuna delle parti, perché sarebbe una bella causa. Il Barcellona penso terrà duro, confortato anche dall'atteggiamento delle consorelle tramite l'istituzione Liga: quei 700 milioni però non ci sono, e penso che sarà determinata una somma equa in tribunale".

E riuscirebbero entro la fine del mercato?

"Se la giustizia iberica è come quella italiana, no di certo. Non ho approfondito la materia, ma se da qualche parte mai fosse prevista una clausola arbitrale, un collegio potrebbe pure emettere un provvedimento tempestivo. In Italia non è neanche immaginabile però".

La Juventus che deve vendere per comprare è qualcosa di nuovo, no?

"Figuriamoci le altre. La plusvalenza di 42 milioni per Pjanic è un brodino, ma questa è la regola di tutti. Non essendoci liquidità è normale vendere prima di comprare, e soprattutto rassegnarsi agli scambi. Si potrebbe definire il mercato del baratto... Non a caso Roma e Napoli discutono sul due per uno con Milik per Under e Riccardi. Il mercato dura solo cinque settimane, e ognuna penso che entrerà nel concreto, e i fatti dimostreranno che è vero".

Prossimo nove della Juve: su chi giocherebbe la sua fiche tra Suarez e Dzeko?

"Penso che Suarez sia in pole e Dzeko in seconda fila. Non è fantascientifica l'ipotesi Suarez: se trova l'accordo con il Barcellona per farsi dare la buonuscita, la Juventus quei 10 milioni netti li può tirare fuori. Dzeko dovrebbe guardare altrove".

Sorpreso da Tonali al Milan?

"No. Anche se il Milan ha battuto l'Inter è pur sempre un ragazzo di vent'anni. Deve far vedere ancora, di che pasta sia fatto l'abbiamo intuito, ma ora dovrà vestire quella maglia rossonera che sognava fin da ragazzo. San Siro va sperimentato ed emette le sue sentenze, che non sempre sono quelle che ci si immagina. Non è Pirlo, anche se c'è chi si ostina a fare paragoni. Il lavoro "alla Pirlo", eventualmente, lo farà ancora Bennacer, ma è un bel colpo. Buono anche l'acquisto di Brahim Diaz, per il quale il Milan rappresenta una bella vetrina, essendo un semplice prestito. Grande colpo sarebbe anche quello di Bakayoko".

I rossoneri proveranno a lottare per la Champions?

"Ho questa sensazione, sì. Partono con Ibra, e il vice ce l'hanno in casa: Rebic mi sembra ideale, lo stesso Leao potrebbe farlo. Un pensierino magari va anche a Jovic che è giovane... Quando si ha a che fare col Real però diventa difficile".

Pace fatta tra Conte e l'Inter?

"Ai posteri l'ardua sentenza... Il presidente è stato abile ad aspettarlo al varco: dove volete andasse con quel contratto? Anche Conte magari si convince di alcune cose, ma poi fa un po' di conti sapendo pure che non l'avrebbero esonerato. Ha fatto buon viso a cattiva sorte: dopo lo sfogo, non se l'è sentita di rinunciare".

Chiesa dove potrebbe andare?

"Se Paqueta si mettesse nell'ottica di accettare Firenze, forse... Anche se condivido che la Fiorentina non abbia bisogno di un trequartista. I viola potrebbero concentrarsi sulla merce di scambio: Paqueta, per livello, però sarebbe sul livello dei giocatori utili. Maldini e il suo rinomato fascino si stanno muovendo in questa direzione".

Lautaro va al Barcellona?

"Credo che la sfuriata sia passata, l'Inter poi non mi sembra voglia cederlo".