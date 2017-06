TMW RADIO - Pellegatti: "Siamo tutti delusi, ma il progetto andrà avanti"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, il giornalista Carlo Pellegatti, voce Mediaset per il Milan, ha commentato la notizia del mancato rinnovo di Donnarumma con il Milan: "Indubbiamente c'erano due possibilità: rinnovare o non rinnovare. Quando Fassone ha detto che la scelta è stata la seconda, non ci credevamo. Io ero stato ottimista come sempre, addirittura ieri parlavo di un ritorno di Ibrahimovic e invece siamo rimasti tutti delusi, soprattutto perché i bambini e i ragazzi avevano individuato in lui il loro idolo del presente e del futuro. C'era stato un calo di affetto a causa dell'attesa e questo era indicativo, oggi siamo delusi, ci dispiace veramente. Il Milan è andato avanti senza Baresi e Rivera, senza grandi portieri e andrà avanti senza Donnarumma. Questo mancato prolungamento equivale a una scarsa fiducia nel nuovo progetto. Ci dispiace che sia così perché tre mesi fa baciava la maglia e pochi giorni fa era uscito un articolo in cui diceva di aver preso casa a Milano. Non capiamo cosa sia successo, lui sembrava innamorato del Milan e i tifosi lo erano di lui, siamo sbigottiti ma il Milan ora comprerà un portiere per continuare il progetto. Siamo convinti che senza Alfredo Magni per lui ci saranno problemi nella crescita come portiere".