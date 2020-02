vedi letture

tmwradio Pellissier, nuova vita da dirigente: "Imparo giorno dopo giorno"

Sergio Pellissier, responsabile dell'area tecnica del Chievo Verona, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'Stadio Aperto' trasmissione di TMW Radio:

Da calciatore a dirigente, come va l'ambientamento nel nuovo ruolo?

"È un qualcosa che sto imparando a fare giorno dopo giorno perché è molto diverso dal ruolo di calciatore. Lavori in secondo piano rispetto al campo, ma l'adrenalina è la stessa perché alla fine sei sempre nello stesso mondo".

Come si gestisce lo stress in questo nuovo ruolo? Meglio da calciatore?

"Quando smetti di giocare non puoi scaricare più la tensione in campo ed è una cosa non di poco conto. Vedi la gara da fuori, sei come un tifoso e questo per me conta tantissimo".

