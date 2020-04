tmwradio Pernat: "Il calcio è dei presidenti, sono loro che prendono decisioni assurde"

Carlo Pernat, dirigente sportivo specializzato nell'area motociclistica, ed anche manager di Valentino Rossi in passato, è intervenuto in diretta nel corso di Stadio Aperto su TMW Radio: "Di tutti gli sport, direi che la moto è quella che si è comportata meglio: nessuna polemica, piloti e case hanno accettato tutto e l'organizzatore ha messo mano al portafogli. Il calcio è stato quello che si è comportato peggio: sembrava un cortile di galli che si beccavano tra loro. Capisco gli interessi, ma non ha senso sentire presidenti che dieci giorni fa volevano giocare, cose da Ufo: spero che da questi momenti brutti emergano i valori di ogni sport, ma il calcio ne ha fatti vedere pochi. Quando si ricomincia, spero ci sia la possibilità di creare un calcio diverso, e lo stesso lo dico per moto, Formula 1 eccetera. Solo chi cade può risorgere. Non so se il calcio porterà via certe cose, il calcio è dei presidenti, sono loro che prendono decisioni assurde... In moto e F1 non ci sono associazioni piloti, mentre nel calcio che c'è l'Assocalciatori dovrebbe essere tutto più organizzato. Invece sono più tutelati i primi. Il calcio rispecchia il bello e il brutto della società, ma devo dire che non è stato un bel comportamento, si è badato al proprio orticello. In Moto GP nessuno ha detto niente, eppure anche da noi viviamo di televisioni. I contratti mondiali della Dorna si aggirano sui 500 milioni, solo Sky Italia ne paga diverse decine".