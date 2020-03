tmwradio Pinardi: "Atalanta big, Mino Favini era il Messi del calcio giovanile"

L’ex centrocampista dell’Atalanta, Alex Pinardi, intervenuto a “Stadio Aperto” su TMW Radio parla della sua ex squadra, grande protagonista in queste settimane. "L’Atalanta adesso è diventata una grande del nostro campionato, non solo per i risultati ma per il modo di giocare. Quando una società lavora bene dal settore giovanile alla prima squadra i risultati, prima o poi, arrivano. Il lavoro che ha fatto Mino Favini ha fatto scuola, era il “Messi” del settore giovanile. Aveva delle idee ben chiare su cosa fare e aveva delle regole ben precise. Nel settore giovanile c’erano dei ruoli che lui aveva ben definito, era molto autorevole senza essere autoritario”.