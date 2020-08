tmwradio Pistocchi: "Il modulo di Conte non mi convince, si vince con il 4-2-3-1"

A TMW Radio, durante Maracanà, Maurizio Pistocchi ha detto la sua sulle ultime in casa Inter, specie per quanto riguarda l'utilizzo di Eriksen: "Marotta sa le idee di Conte, gli hanno fatto un contratto triennale. Lui fa quello che ha sempre fatto, le responsabilità sono dei dirigenti se Eriksen non si è adattato. Il discorso non è solo di disposizione in campo ma di idea di calcio. Le squadre di Conte sono molto atletiche, di corsa. Con questa idea l'Inter è molto migliorata, ma mi chiedo: questa idea ti può portare ad essere vincente in Italia e nel mondo, come è nell'ambizioso progetto di Suning? Rimango perplesso sul modulo scelto da Conte, negli ultimi anni si vince con il 4-2-3-1 o il 4-3-3".