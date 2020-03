tmwradio Pochesci: "Fuga Higuain? Strano che sia successo alla Juve"

vedi letture

Mister Sandro Pochesci è intervenuto durante Maracana su TMW Radio.

Un commento sulla fuga di Higuain in Argentina?

“La mia perplessità è questa: se chiudono le frontiere con l’Italia e il campionato riprende a porte chiuse, Higuain e Ronaldo non parteciperanno alla Serie A?! È strano pensare che questo caso sia successo nella squadra migliore d’Italia. Pensavo fosse uno scherzo. Ogni giorno assistiamo a centinaia di morti. Dobbiamo bloccare tutto come hanno fatto in Cina”.

Un pensiero sulle squadre che stanno pensando di riprendere gli allenamenti?

“Gira voce che le squadre vogliano riprendere gli allenamenti, ma questa cosa non esiste. Vedo troppa gente ancora in giro, a spasso con il cane o fare una corsetta. I calciatori dovrebbero essere trattati come gli altri cittadini. La Federazione ha vietato di uscire dai luoghi di residenza e coi sono calciatori che escono addirittura dall’Italia. Altri giocatori sono costretti a rimanere in camere d’albergo”.