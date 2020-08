tmwradio Pochesci: "La punta ideale per la Juventus è Dzeko: se va, guadagnano tutti"

L'allenatore Sandro Pochesci, in procinto di divenire nuovo allenatore del Carpi, nell'intervista di ieri ai microfoni di TMW Radio ha anche tratteggiato il profilo dell'attaccante ideale per la Juventus di Pirlo: “Ti dico Dzeko perché sa giocare a calcio. In un suo ipotetico trasferimento alla Juventus ci guadagnerebbero tutti: il giocatore perché starebbe a fianco di compagni che sono abituati a vincere da anni e dunque imparerebbe l’arte della vittoria, senza dimenticare che può contare su un allenatore che nella sua carriera ha alzato diversi trofei. Per quanto riguarda la squadra, Dzeko garantirebbe tanto a livello di gioco.”