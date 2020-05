tmwradio Pochesci: "Ripresa calcio? Per gli atleti il campionato è mentalmente finito"

vedi letture

A Maracanà, su TMW Radio, mister Sandro Pochesci ha detto la sua sui temi più attuali del calcio italiano: "Non si finirà il campionato normalmente ma si farà con i playoff. Il protocollo non ti permette di fare il campionato. Quindi partiranno subito con la nuova formula. Serie B uguale e Serie C si faranno solo i playoff, perché interessa solo la quarta squadra che sale in B. Infortuni? Dovuti allo stress. Gli fanno finire un campionato che per loro, mentalmente, era finito", le sue parole nell'intervento di ieri.