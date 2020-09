tmwradio Ponciroli: “Juve, meglio Suarez di Džeko. Giusto l’addio di Higuain”

vedi letture

Ai microfoni di TMW Radio è intervenuto il direttore di Calcio 2000 Fabrizio Ponciroli. Ecco le sue parole:

Cosa pensi delle prime parole di Arthur come nuovo giocatore della Juventus?

“Potenzialmente è un ottimo giocatore, ma sono curioso di vederlo in azione nel calcio italiano, perché avrà meno modo di ragionare in campo rispetto a quando militava nella Liga. Se ascolterà Pirlo, riuscirà ad entrare nei suoi schemi e ad adattarsi in questo nuovo campionato, allora si confermerà un gran giocatore”.

La Juventus partirà come favorita per lo scudetto nel prossimo campionato?

“Con l’arrivo di Suarez ovviamente la Juventus partirà come candidata numero uno per lo scudetto, cosa che invece non sarà con Džeko, perché a mio avviso è in fase calante. Alla Juventus serve un attaccante che segna, un goleador che vede la porta e l’uruguagio è il profilo adatto. Džeko è un ottimo attaccante, mentre Suarez è un top player. Devo dire però che l’Inter è davvero forte e insieme formeranno il duo delle squadre più forti d’Italia”.

Che tipo di centrocampista dovrebbe prendere la Juventus?

“Credo serva un centrocampista di fisico e che sappia andarsi a riprendere i palloni. Se la Juventus dovesse giocare con un centrocampo a due mi sembra un azzardo. Penso invece che quest’anno Kulusevski sarà la rivelazione della squadra, perché sa giocare in più ruoli. Secondo me diventerà in poco tempo titolare”.

Si poteva aspettare di valutare Higuain e poi provare a venderlo?

“Io sarò sempre grato a Higuain ma negli ultimi due anni si è affievolito nella sua forza. Se non si è ripetuto sui numeri di un tempo con Sarri, allora è pure giusto che si chiuda un ciclo. Il fratello di Higuain sostiene che meriterebbe una seconda possibilità, ma a che pro? La Juventus sicuramente lo ringrazierà per il suo operato, ma vale anche per lui nei confronti della società”.

Aouar e Locatelli nella Juventus li vedresti bene?

“Aouar è un ottimo giocatore nella Ligue 1, infatti bisognerà vedere come impatterebbe nella Serie A, dato che a mio avviso, in Italia farebbe la riserva. Locatelli penso dovrebbe fare ancora almeno un altro anno con il Sassuolo agli ordini di De Zerbi. Potrà crescere ancora sotto ogni aspetto”.

Come si concluderà il campionato tra le prime sette posizioni in classifica?

“Inter, Juventus, Napoli, Atalanta, Milan, Roma e Lazio”.