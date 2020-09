tmwradio Porrini: "Bernardeschi a sinistra a tutta fascia può essere una soluzione"

vedi letture

L'ex difensore Sergio Porrini, oggi vice-allenatore dell'Albania, ha parlato nel corso di Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio . Di seguito un estratto dell'intervista: "Bernardeschi potrà essere adattato a sinistra a tutta fascia, con Cuadrado a destra? Potrebbe diventare una soluzione: nel recente passato Bernardeschi ha fatto vedere di essere predisposto alla fase difensiva. Può diventare però anche un grande rischio quando giochi in Europa o contro un avversario che ha esterni rapidi e veloci per metterti in difficoltà. Sicuramente entrambi andrebbero molto bene dalla metà campo in su, ma la fase difensiva non è predominante per loro".