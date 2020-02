vedi letture

tmwradio Porrini: "Sarri? Ciò che ha fatto a Napoli è irripetibile"

L'ex difensore della Juventus, Sergio Porrini, ha parlato di Maurizio Sarri nella sua intervista rilasciata a TMW Radio: "Nel momento in cui la Juve ha scelto Sarri ero convinto che i bianconeri avessero preso un grande allenatore. Ho avuto modo di vederlo e analizzarlo a Napoli, dove ha fatto un lavoro fantastico. Un impianto di gioco bellissimo dove tutti si mettevano a disposizione del contesto. È stato però un qualcosa di irripetibile, perché già al Chelsea aveva avuto difficoltà. Collocare giocatori come Hazard o come CR7 è difficile. Devi adattarti e capire che alla fine devi solo cercare quell'equilibrio giusto per far esprimere al meglio i tuoi giocatori".

Clicca sul podcast per l'intervista completa.